Ливень, затопивший Киев, стал самым сильным за последние 50 лет

По данным метеорологов, вчера в столице выпало рекордное количество осадков

Фото: pexels.com

Воскресный ливень, в результате которого в Киеве оказались подтопленными множество улиц, стал рекордным. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Четырнадцатого июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что из-за вчерашнего ливня "поплыла" Борщаговка и Индустриальный мост. Сильнее всего были затоплены улицы Казимира Малевича, Кудряшова и проспект Космонавта Комарова.

Отметим, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче, где штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.

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