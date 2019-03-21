Число жалоб от киевлян на вывоз мусора выросло в семь раз

За несколько последних лет жители столицы все чаще обращаются с жалобами на плохое качество платного сервиса

Фото: Анатолий Бойко

Число жалоб от киевлян на вывоз мусора выросло в семь раз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b22/5e3/5c7b225e30c18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b22/5e3/5c7b225e30c18.jpg 2019-03-21T11:49:00+02:00 Коммуналка За несколько последних лет жители столицы все чаще обращаются с жалобами на плохое качество платного сервиса

В Киеве за четыре года количество жалоб населения на услуги по вывозу мусора выросло в несколько раз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные КБУ "Контактный центр города Киева".

Так, согласно обнародованным данным, в 2015 году в Контактный центр поступило 1568 обращений по неудовлетворительному вывозу мусора из контейнеров и урн, в 2016 году таких жалоб была 2051, в 2017 их число выросло до 4780, в 2018 году – до 10714.

В 2019 году Контактный центр зарегистрировал 1555 обращений. Таким образом, количество жалоб за последние годы выросло в семь раз.

Напомним, что в самом сердце Киева просто под ногами бегают табуны крыс. Местные говорят, что год назад крыс травили, весну и лето их не видели. А к зиме ходить спокойно люди уже не могли. Специалисты объясняют – действие дезарации – всегда временное.

Ранее мы писали, что под Киевом в детском саду ввели занятия по сортировке мусора. Так, в Буче эколог Елена Брацлавская учит сортировать мусор как взрослых, так и малышей в игровой форме.

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