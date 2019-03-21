Число жалоб от киевлян на вывоз мусора выросло в семь раз
За несколько последних лет жители столицы все чаще обращаются с жалобами на плохое качество платного сервиса
В Киеве за четыре года количество жалоб населения на услуги по вывозу мусора выросло в несколько раз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные КБУ "Контактный центр города Киева".
Так, согласно обнародованным данным, в 2015 году в Контактный центр поступило 1568 обращений по неудовлетворительному вывозу мусора из контейнеров и урн, в 2016 году таких жалоб была 2051, в 2017 их число выросло до 4780, в 2018 году – до 10714.
В 2019 году Контактный центр зарегистрировал 1555 обращений. Таким образом, количество жалоб за последние годы выросло в семь раз.
Напомним, что в самом сердце Киева просто под ногами бегают табуны крыс. Местные говорят, что год назад крыс травили, весну и лето их не видели. А к зиме ходить спокойно люди уже не могли. Специалисты объясняют – действие дезарации – всегда временное.
Ранее мы писали, что под Киевом в детском саду ввели занятия по сортировке мусора. Так, в Буче эколог Елена Брацлавская учит сортировать мусор как взрослых, так и малышей в игровой форме.
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