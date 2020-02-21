ЧП на Дегтяревском путепроводе: мост за 57 лет ни разу не ремонтировали

В «Киевавтодоре» рассказали новые подробности об уставшем мосте

Дегтяревский путепровод, на котором 21 февраля вечером осыпалась часть защитного слоя бетона, с момента строительства в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали. Он является одним из старейших в Киеве, сообщает "Киевавтодор".

Сейчас на сооружении продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Там продолжается обследование, а специалисты "Киевавтодормоста" изучают ситуацию, которая привела к осыпанию фрагментов защитного слоя.

"Специалистами приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности движения вблизи путепровода. Ущерб собственнику поврежденного автомобиля компенсируют", – отметили в дорожной корпорации.

В "Киевавтодоре" также сообщили, что сейчас продолжаются работы по подготовке проекта капитального ремонта Дегтяревского путепровода, после экспертизы которого начнется непосредственно сам ремонт.

В последние годы в столице капитально отремонтировали несколько старых путепроводов. В частности – сооружение на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (1963 года постройки), на пересечении бульвара Гавела и проспекта Гузара (1977 года постройки) на ул. Алматинской (1959 года постройки) и мост метро через Русановский пролив (1964 года постройки).

Напомним, что в Киеве в этом году городские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой возле АЗС недалеко от ТЦ "Караван" коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега.

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