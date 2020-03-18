Из-за коронавируса в домах Киева закроют все мусоропроводы

В Киеве заварят все мусоропроводы. Такое решение было принято вчера, 17 марта, на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты.

Это источник антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки. Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем!" – сообщил Петр Пантелеев, замглавы КГГА.



Как рассказали нам в киевской городской государственной администрации, работы по закрытию мусоропроводов в жилых домах Киева уже начались.

"Работы уже идут. Мусоропроводы, по нашим подсчетам, заварят за несколько дней, максимум за неделю. Речь идет о нескольких тысячах домов. Новые дома строятся уже без мусоропроводов, также их давно заварили в домах, где созданы ОСМД. Мусоропровод – это рассадник инфекции! В них заводятся крысы, мыши, насекомые. От этих конструкций исходит неприятный запах. Весь мусор попадает на первый этаж дома и там фактически комната с горой мусора", – рассказали сайту "Сегодня" в КГГА. В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Ранее депутаты Киеврады предложили полностью прекратить работу мусоропроводов в городских многоэтажках: заварить их и дезинфицировать. Такой проект решения поддержали на экологической комиссии. Поясняют, что мусоропроводы сегодня — это рассадники антисанитарии, без них в домах станет чище, а люди начнут сортировать отходы.

Между тем многоэтажки теперь можно строить без мусоропроводов – это предусмотрено новыми украинскими строительными нормами. Причина – неприятный запах и антисанитария в многоквартирных домах.

Также мы писали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме. И через несколько месяцев заработали почти 3 тыс. гривен.

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