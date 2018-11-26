Киев от снега спасали более 350 машин "Киевавтодора"

Вчера, 11:49

С 6 утра на улицах работают сотрудники компании и спецавтомобили

Фото: Киевавтодор
Фото: Киевавтодор

Утром в понедельник, 26 ноября, дороги Киева расчищали 352 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Отмечается, что техника корпорации вышла на улицы в 6:15. Как только пошел снег, оперативно начались работы по его уборке. В частности, проводится обработка дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановок противогололедными средствами.


Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Кроме того, задействованы также бригады по ручной уборке снега. В "Киевавтодоре" попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Напомним, из-за утреннего снегопада Киев замер в пробках. Было осложнено движение транспорта на Южном мосту, на Русановской Набережной, на проспекте Соборности, на Харьковском шоссе и на Броварском проспекте. Пробки также были на Оболонской набережной, на улице Скляренко, на Чоколовском бульваре и на улице Телиги. Кроме того, замедлено движение автомобилей на Голосеевском проспекте.

Синоптики отмечают, что уже завтра, 27 ноября, осадки в столице прекратятся. Однако сразу после этого наступит усиление морозов.
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