Киевским каштанами сделали "прививки" (фото)

Столичным каштанам сделали "прививки" от минирующей моли. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

"Каштанам становится все труднее выживать в городах на улицах с большим потоком транспорта. Загазованность воздуха и засоленность почв ослабляет деревья и они становятся легкой "мишенью" для минирующей моли. Пораженные вредителем деревья быстро теряют силы и уже летом каштаны желтеют, постепенно умирая", - говорится в сообщении.

Коммунальщики сообщают, что сделали восьми взрослым деревьям на Антоновича и восьми каштанам на проспекте Победы инъекции препарата Revive.

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"Сначала дерево обмеряют, чтобы определить необходимое количество препарата. На расстоянии 10 см от земли в дереве просверливают отверстие вглубь до 7 см, куда вводят препарат. Для закрытия отверстия используют специальную пробку, которая биологически разлагается, и за год ее уже очень трудно обнаружить. Минимальная толщина ствола дерева для проведения таких инъекций должна быть не менее 20 см. Например, дереву с толщиной ствола более 50 см нужно сделать девять таких уколов. То есть чем старше и больше дерево, тем больше инъекций ему необходимо", – уточнили в "Киевзеленстрое".

Так, препарат движется по сосудистой системе дерева самостоятельно и действует на вредителей в течение трех лет. Он безопасен для людей, животных и насекомых и не попадает в окружающую среду. Первые результаты "прививок" будут видны уже летом – листья обработанных деревьев должны заметно отличаться от пораженных вредителями. Полноценно же оценить действие препарата можно уже через год.

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Также "Киевзеленстрой" опубликовал фото "вакцинирования" каштанов, однако пользователи Сети отмечают, что "прививки" делаются поврежденным деревьям.

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Напомним, что в столице ранее разгорелся скандал вокруг посаженных на месте усохших каштанов платанов.

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