Киевским каштанами сделали "прививки" (фото)

Столичным каштанам сделали "прививки" от минирующей моли. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".
"Каштанам становится все труднее выживать в городах на улицах с большим потоком транспорта. Загазованность воздуха и засоленность почв ослабляет деревья и они становятся легкой "мишенью" для минирующей моли. Пораженные вредителем деревья быстро теряют силы и уже летом каштаны желтеют, постепенно умирая", - говорится в сообщении.
Коммунальщики сообщают, что сделали восьми взрослым деревьям на Антоновича и восьми каштанам на проспекте Победы инъекции препарата Revive.
"Сначала дерево обмеряют, чтобы определить необходимое количество препарата. На расстоянии 10 см от земли в дереве просверливают отверстие вглубь до 7 см, куда вводят препарат. Для закрытия отверстия используют специальную пробку, которая биологически разлагается, и за год ее уже очень трудно обнаружить. Минимальная толщина ствола дерева для проведения таких инъекций должна быть не менее 20 см. Например, дереву с толщиной ствола более 50 см нужно сделать девять таких уколов. То есть чем старше и больше дерево, тем больше инъекций ему необходимо", – уточнили в "Киевзеленстрое".
Так, препарат движется по сосудистой системе дерева самостоятельно и действует на вредителей в течение трех лет. Он безопасен для людей, животных и насекомых и не попадает в окружающую среду. Первые результаты "прививок" будут видны уже летом – листья обработанных деревьев должны заметно отличаться от пораженных вредителями. Полноценно же оценить действие препарата можно уже через год.
Также "Киевзеленстрой" опубликовал фото "вакцинирования" каштанов, однако пользователи Сети отмечают, что "прививки" делаются поврежденным деревьям.
Напомним, что в столице ранее разгорелся скандал вокруг посаженных на месте усохших каштанов платанов.
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