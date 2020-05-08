Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

Киевским каштанами сделали "прививки" (фото)

8 мая, 10:06

Наталья Руда

Как заявили коммунальщики, деревья защитили от минирующей моли

Столичным каштанам сделали "прививки" от минирующей моли. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

"Каштанам становится все труднее выживать в городах на улицах с большим потоком транспорта. Загазованность воздуха и засоленность почв ослабляет деревья и они становятся легкой "мишенью" для минирующей моли. Пораженные вредителем деревья быстро теряют силы и уже летом каштаны желтеют, постепенно умирая", - говорится в сообщении.

Коммунальщики сообщают, что сделали восьми взрослым деревьям на Антоновича и восьми каштанам на проспекте Победы инъекции препарата Revive.

Реклама

"Сначала дерево обмеряют, чтобы определить необходимое количество препарата. На расстоянии 10 см от земли в дереве просверливают отверстие вглубь до 7 см, куда вводят препарат. Для закрытия отверстия используют специальную пробку, которая биологически разлагается, и за год ее уже очень трудно обнаружить. Минимальная толщина ствола дерева для проведения таких инъекций должна быть не менее 20 см. Например, дереву с толщиной ствола более 50 см нужно сделать девять таких уколов. То есть чем старше и больше дерево, тем больше инъекций ему необходимо", – уточнили в "Киевзеленстрое".

Так, препарат движется по сосудистой системе дерева самостоятельно и действует на вредителей в течение трех лет. Он безопасен для людей, животных и насекомых и не попадает в окружающую среду. Первые результаты "прививок" будут видны уже летом – листья обработанных деревьев должны заметно отличаться от пораженных вредителями. Полноценно же оценить действие препарата можно уже через год.

В тренде
Штрафы по e-mail: что ждет нарушителей ПДД после карантина

Также "Киевзеленстрой" опубликовал фото "вакцинирования" каштанов, однако пользователи Сети отмечают, что "прививки" делаются поврежденным деревьям.

Реклама

Напомним, что в столице ранее разгорелся скандал вокруг посаженных на месте усохших каштанов платанов.

Кроме того, смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары усыхали деревья:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев прививки каштаны

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющего
Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющегоКоммуналка
В Киеве открылся Бессарабский рынок: как проходит торговля в карантин (фото)
В Киеве открылся Бессарабский рынок: как проходит торговля в карантин (фото)Другие новости
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)Коммуналка
Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробках
Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробкахТранспорт
В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)
В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)Коммуналка
Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами
Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугамиКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...