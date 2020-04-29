Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющего

Киевляне вновь заговорили о смерти коммунальных жэков – якобы с 1 мая они должны окончательно исчезнуть. Сайт "Сегодня" разбирался в ситуации – так ли это?

В Киевской городской государственной администрации нас заверили, что речь идет не об исчезновении коммунальных жэков, а о требовании законодательства, которое предусматривает избрание исполнителя коммунальных услуг и управляющего. Выбирать их будут жильцы столичных домов.

"Дедлайнов, которые были прописаны в законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно избрания исполнителей коммунальных услуг и управляющего до 1 мая, на сегодня нет. Тем не менее действительно сегодня профильное законодательство обязывает совладельцев, то есть жильцов жилых домов, определиться с формой правления и выбрать для себя обслуживающую компанию. Но это может быть и коммунальное предприятие – управляющая компания, и частная. Может быть создано ОСМД, где люди тоже будут выбрать обслуживающую организацию, либо эти функции может выполнять правление ОСМД, нанимая отдельных работников, – пояснили сайту "Сегодня" в КГГА.

Там подчеркивают, что выполнение требования законодательства пришлось перенести из-за введения карантина, который продлен до 11 мая.

"Проводить собрания жильцов во время карантина нецелесообразно. Поэтому сроки перенесены. Жители домов смогут это сделать не позднее чем через пять месяцев со дня завершения карантина. Совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом, должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа) по каждому виду коммунальной услуги. А исполнители коммунальных услуг – заключить с такими совладельцами договоры о предоставлении коммунальных услуг в соответствии с выбранной владельцами квартир моделью организации договорных отношений", – поясняет сайту "Сегодня" Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА.

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По ее словам, в многоквартирных домах, в которых не создано ОСМД, совладельцами не принято решение о форме управления многоквартирным домом и не объявлен конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома, исполнительный орган местного совета или другой уполномоченный орган обязан объявить и провести такой конкурс в трехмесячный срок со дня получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить им управляющего.

Кстати, решение по этому вопросу считается принятым собранием жителей дома, если за него проголосовали собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 50% общей площади всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома.

В мэрии уверяют, что после того, как горожане сделают свой выбор, коммунальные жэки не исчезнут.

"Коммунальные жэки продолжают свою работу. До их полного исчезновения еще очень далеко. Да, нагрузка на такие жэки очень большая. У нас есть разные коммунальные жэки – кто-то работает хорошо, а кто-то не очень. Люди и некоторые эксперты почему-то решили, что если горожане выберут управляющего для своего дома или создадут ОСМД, то коммунальные жэки должны обязательно исчезнуть. Но это не так. Они могут исчезнуть путем эволюции, но это произойдет еще очень нескоро. В чем их преимущество, например, перед частными жэками? Когда частникам невыгодно обслуживать дом, по разным причинам, то они просто перестают это делать – пропадает электричество, останавливаются лифты, у людей возникают колоссальные проблемы. И управу найти на частный жэк очень сложно. Например, в прошлом году мы приняли на баланс коммунальных жэков 14 домов, которые обслуживали частники, а потом просто бросили. Коммунальные жэки имеют административную ответственность, хотя и работают на грани своих возможностей", – поясняют в КГГА.

Там отмечают, что насильно загонять жильцов в частные или коммунальные жэки никто не планирует. Выбор остается за самими жителями столичных домов.

"Управляющие компании продолжают обслуживать жилые дома, учитывая ряд правовых коллизий и достаточно инертное отношение людей к вопросу управления собственным имуществом. При этом сегодня в столице почти половина жилого фонда (по суммарной площади) обслуживается частными жэками. И вопрос не в том, какая форма собственности у предприятия (жэка), а в экономике вопроса, состоянии дома, необходимости капитальных вложений для его эффективной эксплуатации. В городе должен сформироваться рынок услуг на условиях добросовестной конкуренции, но инициатором всех решений в доме, в том числе по обслуживанию и ремонту, должны стать жильцы", – поясняет сайту "Сегодня" Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА.

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В мэрии призывают граждан быть активными и после завершения карантина избрать своего управляющего, который сможет эффективно управлять домом и заключать выгодные для жильцов договоры о предоставлении коммунальных услуг.

Напомним, в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. При этом в городе продлили льготный период оплаты коммуналки до конца карантина.

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