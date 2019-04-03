Крыша одной из столичных многоэтажек протекает даже после ремонтов
Больше всего от потопов, которые вызывает каждый дождь, пострадали владельцы квартиры на последнем этаже
Крыша одной из столичных многоэтажек протекает даже после ремонтов, которых, как утверждает ЖЭК, было несколько. Больше всего от потопов, которые вызывает каждый дождь, пострадали владельцы квартиры на последнем этаже. Понесли убытки почти в четверть миллиона гривен.
Квартира на последнем этаже многоэтажки досталась семье по наследству. С потолка понемногу упало, вспоминает хозяин. Поэтому, прежде чем ремонтировать квартиру, Виталий пошел в ЖЭК требовать, чтобы перекрыли крышу. Добился этого лишь через три года, и уже тогда сделал ремонт.
По словам управительницы микрорайона, кровлю в прошлом году латали трижды. Но доказать это здесь не могут. И ближайшее время ремонта не обещают.
Кроме новой кровли, Виталий рассчитывает на компенсацию от ЖЭКа за испорченный ремонт в квартире.
И здесь без решения суда не обойтись. ЖЭК должен предоставить акт о повреждении имущества. После придется обратиться к частным экспертам, которые оценят сумму ущерба.
Ранее мы писали о том, как добиться от ЖЭКа ремонта в подъезде.
Напомним, с нового года во Львове полностью ликвидировали ЖЭКи.
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