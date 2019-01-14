С нового года во Львове полностью ликвидировали ЖЭКи

Без ЖЭКов. Их с нового года полностью ликвидировали во Львове, а все многоэтажки списали с коммунального баланса.

Уже три года одна из львовских многоэтажек – ничейная, после того, как обанкротился кооператив, который ее обслуживал, а жители не платят квартплату. Жители сами убирают подъезд и придомовую территорию.

"Мы давно уже нигде не прикреплены. Бездомные. Только в отличие от бомжей – есть, где переночевать. Пришлось сдавать из ЖЭКа справку, а ЖЭКа нет. И так я бегала туда-сюда везде и ничего не добилась," – делится львовянка Ирина Колисниченко.

Создать ОСМД жильцы не решились и попросились к коммунальной управляющей компании, которая работает в соседнем районе. И та – согласилась, потому что территориальная принадлежность дома больше не важна.

Сейчас во львовских ЖЭКах – горячая пора – проводят срочную инвентаризацию всего жилого фонда. Оценивают состояние домов, осматривают чердаки и подвалы.

До 1 января ЖЭКи должны были списать все дома со своего баланса, так будут ликвидированы. Но почти все провели реорганизацию и стали коммунальными управляющими. На деле – просто сменили вывески и поднимут тариф, но – убеждают – не за свои услуги, – а потому что выросла минимальная зарплата.

"Вообще выполнение работ не изменилось, а добавилось только ответственности. Потому что ЛКП обслуживает 896 домов. А штат практически остался прежний. Чтобы обслужить такое количество народа, то надо очень-очень плодотворно работать всем работникам ЛКП, что пока нам удается", – говорит Валерий Таракулов, директор коммунальной управляющей компании.

Выбрать управляющего – коммунального или частного, – или же создать ОСМД – горожане должны до 1 марта. Иначе, могут не рассчитывать на поддержку из городского бюджета, а управляющего дома им назначит городской совет.

"Этот год является переходным. И на этот год предусмотрены средства и в общем фонде, и в бюджете для развития и ремонта домов, но будут ремонтировать дома те, которые больше всего нуждаются в ремонте. Это первый вопрос, и второй вопрос – все равно жители должны выбрать форму управления", – говорит Ирина Маруняк, директор департамента жилищного хозяйства Львовского городского совета.



А уже с 2020-го ремонты домов из бюджета Львова будут финансировать только по конкретным программам и – если жители скидываются деньгами – оплачивают не менее трети расходов.

Напомним, украинцы жалуются на ЖЭКи, но все равно ими пользуются. Хотя по новому закону ЖЭКи давно должны исчезнуть. Их могли заменить "эффективные" управляющие компании или ОСМД. Нам так обещали, но чуда не произошло.

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