На Русановской набережной приведут в порядок уникальную беседку (фото)

В столице сотрудники "Киевзеленстроя" проводят ремонтные работы в парке на Русановской набережной.

В частности, на этой неделе они приступили к ремонту резной ротонды. У беседки прохудилась крыша. По словам местных жителей, это произошло около полугода назад. Сейчас сотрудники зеленого хозяйства устанавливают на крышу конструкции новые полупрозрачные листы.

Реклама

Напомним, в Киеве может появиться канатная дорога. Это предусматривает проект генерального плана столицы по Печерскому району. Так, на семилетний этап предполагается создание канатной дороги, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров.

В тренде Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

Тем временем, недавно "Киевзеленстрой" опубликовал видео предварительной концепции капитального ремонта парка имени Максима Рыльского в Голосеевском районе. Там сделают красивую входную группу неподалеку от станции метро "Голосеевская". Вокруг озера появится променада с фудкортом вдоль набережной, а по соседству с набережной – детский городок со спортивной зоной. Площадки будут разными и будут рассчитаны на разные возрастные группы.

А еще в киевских парках начали появляться питьевые фонтанчики. Насколько они безопасны – смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама