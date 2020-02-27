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На Русановской набережной приведут в порядок уникальную беседку (фото)

27 февраля, 13:25

Коммунальщики уже начали ремонт

В столице сотрудники "Киевзеленстроя" проводят ремонтные работы в парке на Русановской набережной.

В частности, на этой неделе они приступили к ремонту резной ротонды. У беседки прохудилась крыша. По словам местных жителей, это произошло около полугода назад. Сейчас сотрудники зеленого хозяйства устанавливают на крышу конструкции новые полупрозрачные листы.

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Напомним, в Киеве может появиться канатная дорога. Это предусматривает проект генерального плана столицы по Печерскому району. Так, на семилетний этап предполагается создание канатной дороги, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров.

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Тем временем, недавно "Киевзеленстрой" опубликовал видео предварительной концепции капитального ремонта парка имени Максима Рыльского в Голосеевском районе. Там сделают красивую входную группу неподалеку от станции метро "Голосеевская". Вокруг озера появится променада с фудкортом вдоль набережной, а по соседству с набережной – детский городок со спортивной зоной. Площадки будут разными и будут рассчитаны на разные возрастные группы.

А еще в киевских парках начали появляться питьевые фонтанчики. Насколько они безопасны – смотрите в сюжете "Сегодня":

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парк русановка беседка киевзеленстрой

Источник: Сегодня

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