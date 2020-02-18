Появилось видео, как будет выглядеть Голосеевский парк в Киеве после капремонта

"Киевзеленстрой" опубликовал видео предварительной концепции капитального ремонта парка имени Максима Рыльского в Голосеевском районе.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на данный момент продолжается обсуждение предпроектных архитектурных решений по капремонту парка, которые продлятся до 1 марта.

Концепция капитального ремонта парка предусматривает обновление территории на общей площади 125,7 га в несколько очередей.

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В первую очередь капремонта входит территория, идущая от станции метро "Голосеевская". В частности, будет организована входная группа. Также предусмотрено благоустройство территории вокруг озера с фудкортом вдоль набережной, установка фонтана, создание на общей площади 8353 кв. м. масштабного детского игрового городка со спортивной зоной, рассчитанного на разные возрастные группы.

В последующие очереди запланирована современная спортивная площадка с общественными туалетами и фонтаном, которая расположится на 5300 кв. м, смотровая площадка площадью 80 кв. м. Для пешеходных прогулок предусмотрено создать маршрут с деревянными мостиками. Для активного отдыха планируется построить скейт-парк. Учитывая большую площадь парка, запланированы несколько парковок для автомобилей и велосипедов, а также автопарковка с пунктами зарядки электрокаров. Концепцией предложено рассмотреть возможность реализации туристически привлекательных инвестпроектов – станции канатной дороги и театра на два зала.

В "Киевзеленстрое" уточнили, что при разработке непосредственного проекта капитального ремонта парка будут учтены все предложения. Их можно отправить до 1 марта 2020 году на официальную страницу КО "Киевзеленстрой" в Facebook.

Предварительная концепция капремонта парка была подготовлена ООО "Баде".

При этом работы по расчистке Ореховатских прудов будут проходить отдельно.

Напомним, в июле в прудах Голосеевского парка Киева внезапно вымерла рыба, среди одной из возможных причин специалисты назвали яд. Новости "Сегодня" уже писали, что пять Ореховатских прудов – украшение Голосеевского парка. Они расположены рядом с городскими ландшафтами, и для многих горожан это – любимое место отдыха. Именно отдыхающие заметили, что в двух крупнейших водоемах всплыла мертвая рыба. Это окуни, карпы, а больше всего – карасей. Сколько именно погибло рыбы, точно неизвестно.

При этом не так давно снова сообщалось, что в Ореховатские пруды продолжают сливать отходы.

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