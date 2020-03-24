На столичных Осокорках активизировались работы на скандальной застройке

Конфликт вокруг Срибнокильской, 11 вспыхнул еще осенью прошлого года

В Киеве активизировались работы на скандальной застройке на улице Срибнокильской, 11 недалеко от станции метро "Осокорки". Напомним, что осенью прошлого года застройщик там установил забор, отрезав часть проезжей магистрали. Сообщалось, что на месте, где раньше ездил транспорт, хотят построить торгово-офисный центр.

Об активизации строительных работ на своей странице в Facebook во вторник, 24 марта, сообщил народный депутат восьмого созыва Борислав Береза.

"Кому война, а кому мать родна. В Киеве некоторые тихари-застройщики решили воспользоваться неразберихой и быстро продолжить незаконное строительство. То, что идет досудебное расследование по этой незаконной стройке и есть прямой запрет на ведение деятельности в Киеве во время, этих бизнесюков не смущает. В общем забили на всех", – написал Береза.

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Бывший нардеп призвал обратить на ситуацию внимание советника мэра Киева Максима Бахматюка и главу столичного главка Национальной полиции Андрея Крищенко.

В комментариях к посту киевляне отмечают, что такая же ситуация происходит на улице Сверстюка, 54, где также в условиях карантина активизировался застройщик.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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