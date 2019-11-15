Захват дороги на Осокорках: строительство ТЦ на проезжей части ждет проверка – КГГА

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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История с застройкой части улицы Срибнокильской в Дарницком районе столицы получила продолжение. В Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА сайту "Сегодня" прокомментировали скандальную ситуацию. Оказывается, на месте, где раньше ездил транспорт хотят построить торгово-офисный центр.

Сейчас скандальный участок дороги огорожен забором: захвачена клумба и пешеходный переход. Рабочие уже содрали на большой площади асфальт и свалили его на кучу. Сегодня утром активности на объекте не наблюдалось. При этом нигде на стройплощадке нет информации о застройщике и того, что планируют тут строить. На территории остался один трактор и сторож. Местные жители недоумевают, как можно было отдать под строительство часть магистрали,даже если ширина дороги была большой.

"Сейчас они захватили под строительство часть дороги, а потом начнут захватывать и городские парки. Вот они содрали весь асфальт, который раньше был дорогой. Его же постелили за деньги налогоплательщиков, кто возместит городу ущерб!?", – возмущается местный житель Игорь Данькевич.

В Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА нам сообщили, что выезжали на скандальную стройку 13 ноября.

"Наш департамент не выдавал и не регистрировал документов, которые дают право выполнять подготовительные и строительные работы и свидетельствуют о приеме в эксплуатацию законченный строительством объект по адресу улица Срибнокильская, 11 в Дарницком районе и не осуществлял меры государственного архитектурно-строительного контроля касательно указанного объекта строительства", – сообщил в своем ответе сайту "Сегодня" Владимир Кузьменко, директор указанного департамента.

Тут подтверждают, что на указанном участке появился забор и проводятся работы по обустройству строительной площадки. Строители предоставили чиновникам контрольную карточку на нарушение благоустройства и ее возобновление в связи с установкой временной ограды на время строительства торгово-офисного центра (2 очереди). Кстати, по информации КП "Центр организации дорожного движения", в документе указано, что контрольная карточка будет действовать до ноября 2020 года.

"Ответственных лиц или представителей заказчиков строительства на месте не было. На данный момент департаментом начато проведение внеплановой проверки касательно выполнения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности во время выполнения строительных работ по указанному адресу. В случае выявления нарушений будут приниматься меры в соответствии с требованиями действующих законов", – сообщил нам Владимир Кузьменко.

Известно, что тут хотят построить одноэтажное здание торгово-офисного центра площадью 920 квадратных метров. В 2015 году, по данным единого реестра документов, декларацию на начало строительных работ и декларацию о готовности объекта к эксплуатации застройщик получил в Департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева. Как это произошло, сейчас будут выяснять. В официальных документах также указаны имя, фамилия и контактный номер инженера, который осуществляет технический надзор за строительством на Срибнокильской,11. Его ответ нас удивил.

"Я даже не знаю, где находится эта улица Срибнокильская! Мне уже звонили из департамента, я им пояснил, что никакого контроля не осуществляю, поскольку не проходил переквалификацию. И последний раз я занимался техническим надзором в 2017 году, и даже не в Киевской области. Я даже название компании застройщика, который что-то хочет строить на Срибнокильской, в первый раз слышу", – говорит инженер.

Напомним также, что ранее в Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской ограничивали движение автомобилей от перекрестка с Крутым спуском до дома № 12. Здесь были заняты проезжая часть и тротуар.

Также в столице продолжаются работы по возведению нового Шулявского путепровода, открыть который обещают в декабре этого года:

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