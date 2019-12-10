Новая жизнь старой техники: в "Киевавтодоре" показали, как выглядит машина "золотые ручки" (фото)

За последние годы парк техники, которую использует "Киевавтодор", увеличился. Но не только за счет приобретения новых спецмашин. Сейчас дорожники реанимируют старую технику, которая годами не работала, рассказали в коммунальной корпорации.
"Еще несколько лет назад в каждом районе была техника, которая простаивала "под забором". Эти спецмашины мы обследовали, начали капитальный ремонт – и теперь эта техника работает", – сообщил генеральный директор корпорации Александр Густелев.
Так, в Печерском ДЭУ реанимировали лаповый снегопогрузчик КО 206 1988 года выпуска, который еще называют "золотыми ручками". Чтобы вернуть машину в работу, ей капитально отремонтировали двигатель, обновили механизм погрузки снега, провели антикоррозионные работы, сварку и покраску.
В этом же районе возобновил работу КАМАЗа 1993 выпуска. В машине провели сварку кузова, обработали металл антикоррозийными средствами, покрасили, заменили шины. Также был обновлен роторный снегоочиститель Mercedes-Benz Unimog 1991 года выпуска.
Также дорожники восстановили очень важную машину – гидромонитор на базе КАМАЗа 53213. Ее используют для прочистки сети ливнестоков.
Тем временем, специалисты ДЭУ Деснянского района дали вторую жизнь грейдеру ДЗ-143. В нем отремонтировали ходовую с заменой подшипников и втулок, обновили тормозную систему, отремонтировали сцепления, установив новые манжеты усилители, выполнили обновления гидроцилиндров среднего отвала и поворота, покрасили автомобиль.
Ранее в Киеве коммунальщики впервые начали обрабатывать улицы специальным средством перед снегопадами. При этом под обработку попадают только главные транспортные артерии.
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