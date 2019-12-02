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В ожидании снегопада: как Киев готовится к удару стихии (видео)

2 декабря, 14:38

Александр Марущак

Столичные улицы впервые начали обрабатывать спецсредством до снегопада

/ Фото: Сегодня

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Дороги в Киеве начали впервые обрабатывать специальным средством перед снегопадами. Новой техникой похвастались в "Киевавтодоре".

"Мы впервые начали обрабатывать улицы жидкими хлоридами перед снегопадом. Это специальный соляной раствор. Его уже давно используют в Австрии, Германии перед началом снегопада, чтобы не образовывалось гололеда на дорогах. Такой раствор применяем в Киеве впервые", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Пока в Киеве работает три таких машины.

"Они универсальные. Летом при их помощи моют улицы, применяя моющие средства в виде шампуня. А на зимний период их переоборудовали для обработки магистральных дорог жидкими хлоридами. Еще девять таких автомобилей должны приехать в Киев в ближайшие месяцы. Тогда такие автомобили будут работать в каждом из 10 районов Киева. Сейчас техника обрабатывает только магистральные улицы в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах", – добавляют в "Киевавтодоре".

Напомним, в столице 3-4 декабря ночью ожидается снег, а днем – мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах -1...+1 градуса днем и -1...-3 градусов ночью.

Напомним, в ноябре в Киеве зафиксировали пять температурных рекордов.

Также сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых,какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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Киев погода снег снегопад непогода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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