Какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год

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Уикэнд уходящей недели получается осенне-зимним: на выходные в пятницу уходим еще осенью, а на работу в понедельник выйдем уже зимой. Сайт "Сегодня" выяснил у самого известного народного синоптика Леонида Горбаня, какой ожидается погода в декабре, что ждет украинцев в новогоднюю ночь, а также какой может быть вся зима.

Декабрь: умеренные морозы и обильные снегопады

Как рассчитал Леонид Горбань, по своей методике с использованием Брюсова календаря, в декабре нас ждут температурные качели, но с не очень большой амплитудой.

"С 1 по 5 декабря возможны ночные морозы до -8 градусов, затем оттепель 4 дня и осадки, – рассказал нам Леонид Горбань. – Потом циклон с запада или юго-запада принесет оттепель до +5 днем и дожди, а в конце первой/начале второй декады пойдет снег с дождем. После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза как 18-20 декабря, то до 13-15 градусов мороза, как ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом".

Также Леонид Горбань прогнозирует, что весь январь нас ждут небольшие морозы и частые, порой сильные снегопады. Православное Рождество также будет морозным, но без осадков, снег выпадет сразу после праздника. В конце месяца ожидаем оттепель, с дождями и снего-дождями, которая перейдет на февраль. Но уже после 5 февраля снова наступит резкое похолодание, во второй половине месяца к морозам добавятся обильные снегопады, может выпасть до полуметра снега.

Для справки. Леонид Горбань неоднократно разъяснял, что его расчеты в масштабах всей Украины являются оценочными и вероятность их исполнения около 75%. Из географии известно, что Украина – это семь погодно-климатических зон, поэтому точность усредненного прогноза народного синоптика для всей страны ниже, чем для отдельно взятого региона, но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков. Более точный прогноз, с вероятностью исполнения свыше 95%, поддается расчету в пределах одной-двух соседних областей.

Официальная наука обещает "сиротскую" зиму

Напомним: "сиротская" зима – теплая, малоснежная, благоприятная для бездомных и обездоленных.

Ученые метеорологи не во всем согласны с расчетами народного синоптика. Так, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорит, что из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и наступающая зима не станет исключением.

"Большинство существующих в мире синоптических моделей, с помощью которых рассчитывают погоду на длительный период, показывают, что зима 2019-20 годов будет мягкой", – уточнил Кульбида.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова подтверждает усилившуюся в последние года тенденцию "температурных качелей", то есть резких перепадов температур, несмотря на то, что зима в целом должна быть мягкой.

"В начале декабря температура воздуха ожидается 5-10 градусов мороза, впоследствии она повысится и будет выше ноля градусов, а в конце месяца дважды возможно резкое похолодание, – говорит Мартазинова. – Оно будет кратковременным, но весьма заметным, так как температура быстро упадет более чем на 10 градусов, что очень тяжело для метеозависимых людей".

Очень холодной, по ее словам, будет первая декада января, ночная температура дойдет до 18-20 градусов мороза. Однако во второй половине января следует ожидать потепления. Февраль будет более мягким, но с кратковременными резкими похолоданиями.

Как видим, прогноз Мартазиновой на два первых месяца во многом совпадает с расчетами Горбаня. А вот по февралю и особенно по поводу количества осадков у них расхождения.

"В конце декабря – начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит, – рассказала Мартазинова. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные".

То есть, по ее прогнозам, на Новый год будет морозно и малоснежно.

Прогнозы метеосайтов

Сайт Укгридрометцентра в своем традиционном прогнозе на пять дней вперед обещает, что первые дни декабря будут пасмурными и морозными (до -5 градусов ночью, -1-2 градуса днем), а с понедельника пойдет небольшой снег. Другие метеосайты, дающие расчеты погоды на 2-4 недели вперед, "не видят" сильных морозов почти весь декабрь и сулят нам похолодание везде, кроме южных областей, до -5-8 градусов ночью и до -2-3 градусов днем только после 20 числа. Зато выпадение то небольших, то обильных осадков в виде дождя и мокрого снега в северных, центральных и восточных регионах и дождя в южных регионах метеосайты прогнозируют почти ежедневно, кроме одной "сухой" недели – с 12 по 19 декабря.

Отдельно упомянем о погоде на карпатских горнолыжных курортах. Метеосайты обещают, что настоящая зима наступит с первых чисел декабря только в Буковеле: здесь выпадет много снега, особенно с 9 по 12 декабря, ночные морозы дойдут до -13 градусов, днем ожидается 3-5 градусов. В Славском, Ворохте, Воловце, Пилипце и других местах настоящая зима ожидается только к 20 декабря.

Сайт "Сегодня" также рассказывал в начале года, какой может быть погода в 2019 году: можно проверить, насколько сбылись прогнозы за 11 месяцев и еще не поздно сравнить тот декабрьский прогноз с нынешним!

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