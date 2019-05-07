Отключение горячей воды в Киеве: как долго будем жить без "тепленькой"

Горячую воду будут отключать до осени, но "сезон тазиков" обещают не очень долгий

Фото: Григорий Салай

В Киеве начали отключать горячую воду из-за традиционных гидравлических испытаний теплосетей. "Сегодня" по просьбам жителей узнавали, не придется ли снова мыться в тазиках несколько месяцев, как это было в прошлом году, и о сроках ремонтов.

Плановые гидравлические испытания, во время которых сети проверяют на прочность и устраняют повреждения, будут проводиться поэтапно, до конца августа во всех районах столицы.

"На отдельном участке они длятся около двух недель. В это время горячее водоснабжение временно прекращается. В случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы", — поясняют в КП "Киевтеплоэнерго".

"Первопроходцами" стали почти два десятка улиц в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах. Киевлян, дома которых останутся без горячей воды следующими, обещают предупреждать с помощью объявлений на подъездах. Также информацию с адресными списками публикуют на сайте КП и КГГА. Можно уточнять детали и по телефонам диспетчерской службы по вопросам ЖКХ: 15-57, (044) 500-15-57 и в личном кабинете на сайте этой диспетчерской.

Однако некоторые жители волнуются.

"В прошлом году отключили на две недели в начале мая, потом продлили до июня, а в итоге грели кастрюли до начала отопительного сезона", — говорит киевлянка Ирина Самусь.

В КГГА уверяют, что прошлогодняя ситуация в этом году не повторится: в 2018-м неудобства возникли из-за необходимости урегулирования проблем с поставкой газа и долгами, но вопрос уже давно закрыт.

Одновременно с плановыми испытаниями в этом году в Киеве проводятся и масштабные замены самых изношенных теплосетей, которые постоянно рвутся. Полностью заменить планируют 130 км трубопроводов (всего в столице их около 2,6 тыс. км) на 120 объектах. Среди счастливчиков — ул. Иорданская, Бальзака, просп. Оболонский и другие проблемные улицы в разных районах.

"Это комплексная замена трубопроводов от теплопунктов до домов, а не просто латание дыр. Конечно, эти работы тоже требуют временного отключения услуг. Сроки в этом случае могут быть разными, в зависимости от длины сети трубопровода, сложности работ", — поясняют в мэрии.

На это в бюджете предусмотрено 500 млн грн.

Напомним, 6 мая в столице несколько сотен жилых домов, больше десятка садиков и школ остались без горячего водоснабжения. Как сообщают в КП "Киевтеплоэнерго", 5 мая в 14:00 для расхолаживания тепловой сети перед проведением гидравлических испытаний отключены две районные котельные.

Из-за отключения РК "Беличи" временно без горячего водоснабжения остались 300 зданий (224 жилых домов, 6 больничных учреждений, 12 детских садов, 12 школ, 46 ведомств). Из-за отключения РК "Веркон" без горячей воды "сидят" 36 зданий (26 жилых домов, 1 детский сад, 9 ведомств).

Тем временем, в Чернигове из-за долгов без горячей воды остались 39 тысяч квартир в крупнейших спальных районах города.

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