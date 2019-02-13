Отключения воды в Киеве: где в городе проходят ремонты на водопроводе

Устранить поломки водопровода на девяти улицах обещают за сутки

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Отключения воды в Киеве: где в городе проходят ремонты на водопроводе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45d/d09/5c645dd09b20c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45d/d09/5c645dd09b20c.jpg 2019-02-13T20:12:00+02:00 Коммуналка Устранить поломки водопровода на девяти улицах обещают за сутки

В Киеве 13 февраля ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской на девяти улицах, сообщает предприятие.

Так, водоснабжение из-за ремонта отсутствует по следующим адресам:

пр-т. Победы, 40Б;

б-р. Тараса Шевченко, 18;

ст. м. "Дворец спорта";

пер. Полоцкий, 10/1, 10/2, 12/2;

ул. Тираспольская, 43, 43А, 49;

ул. Владимира Сальского, 47;

пр-т. Владимира Маяковского, 4Г, 4Д;

ул. Генерала Наумова с 2 по 58, 13, 15, 17.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – одни сутки. Более подробную информацию жители столицы смогут узнать, позвонив в диспетчерскую службу "Киевводоканала" по номерам 15-81 и (044) 200-73-01.

Ранее, с 1 февраля вступило в силу решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве. Решение НКРЭКУ было опубликовано в "Урядовом курьере".

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", – отметили в комиссии.

В "Киевводоканале" ранее заявили, что тариф на водоснабжение и водоотвод для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м; тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) – 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.

Как известно, тарифы повышались на 17-20% в октябре 2018 года. В период с 14 по 31 октября 2018 централизованное снабжение и отвод холодной воды повысился до 19,596 грн за 1 кубометр (+17,2%), а централизованное водоотведение – до 9,504 грн за 1 кубометр (+20,3%).

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