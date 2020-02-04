Открыт "цветочный" подземный переход на "Святошино": как было и как стало (фото)

Тоннель был закрыт на реконструкцию несколько месяцев и заметно преобразился

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В районе станции метро "Святошин" открыли после ремонта подземный пешеходный переход, который примыкает к переходу ведущему к самой станции подземки.

Ранее тут массово торговали цветами. Подземный переход был закрыт на ремонт с сентября прошлого года. Два дня назад его открыли для пешеходов и теперь люди свободно могут пройти к станции метрополитена. Местные жители, которые не пользовались подземным сооружением длительное время в шоке от простора и чистоты.

"Ранее тут торговали цветами. Практически вся территория была заставлена растениями. Людям было трудно пройти из-за обилия торговцев. А теперь тут простор!", – рассказала Ольга Боярчук, жительница Святошино.

Люди уже переживают, не вернуться ли сюда цветочники, которые снова превратят переход в подземный цветочный магазин. В КП "Киевблагоустройство", на балансе которого находится подземный переход, заверяют, что сюда уже никогда не вернется стихийная торговля. Кстати, общая площадь подземного перехода 563 квадратных метра.

"Данная подземная конструкция была закрыта на ремонт в сентябре прошлого года. Ремонтные работы длись до декабря, после этого выполнялись работы по благоустройству и обустройству перехода. Работы по реконструкции обошлись в 22 миллиона гривен. Стены сделаны в тон подземных переходов метрополитена и самой станции – бело цвета. Могу вас заверить, что любая стихийная торговля сюда уже не вернется. Переход оборудован 16-ю видеокамерами. Ими просматривается вся территория перехода от входа до выхода. Переход оборудован поручнями и пандусами для людей с колясками", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Бойко, и. о директора КП "Киевблагоустройство".



Кстати, информация, записанная камерами видеонаблюдения будет храниться две недели. Это позволит контролировать правопорядок в переходе.

Отметим, что Святошино – это крупный транспортный хаб. Сюда приходит электричка, пригородный транспорт, городской наземный общественный транспорт. Пассажиропоток только на станции метро – в среднем около 35 тысяч пассажиров ежедневно.

Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, буквы с названием станции – новые. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

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