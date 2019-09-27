Отопительный сезон-2019: Кличко рассказал о возможных проблемах

Кличко сообщил, что в возможном срыве отопительного сезона в столице будет виновата Киеврада

Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае срыва отопительного сезона в столице киевлянам стоит винить в этом депутатов Киеврады.

В частности, он уточнил, что накануне, 26 сентября, было запланировано заседание Киеврады, на котором депутаты "должны были решать крайне важные для города вопросы".

"Это и формирование бюджета на следующий год. И подготовка к отопительному сезону и многие другие. До недавних пор Киеврада эффективно работала. Но сегодня определенные лица, заинтересованные в дестабилизации ситуации в столице, заблокировали работу Киеврады. И она не собирается. Депутатам звонят, угрожают, запугивают – чтобы они не ходили на заседания. Поэтому, если у нас будут проблемы с запуском тепла, киевляне должны спросить у своих депутатов: почему так произошло и почему они не собирались на заседания, игнорируя решения острых вопросов жизнеобеспечения города", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Также мэр уточнил, что отопительный сезон может начаться раньше срока, учитывая погодные условия – если среднесуточная температура будет ниже восьми градусов тепла.

Напомним, 19 сентября заседание Киеврады тоже не состоялось, как и несколько раз до этого.

Также сообщалось, что пока Украина активно копит газ в подземных хранилищах, "Нафтогаз Украины" начал публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

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