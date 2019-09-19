В Киевраде рассказали, кто сорвал важную для города сессию

Не явились на заседание депутаты из разных фракций

На 9 сессию Киеврады VIII созыва зарегистрировались 53 депутата. Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на данные секретариата городского совета столицы.

В частности, кроме мэра Киева Виталия Кличко, зарегистрировались:

депутатская фракция "Солидарность" – 30 депутатов из 51;

депутатская фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 7 из 17 депутатов;

депутатская фракция "Еднисть" – 2 из 14 депутатов;

депутатская фракция "Всеукраинское объединение "Свобода" – 11 из 14 депутатов;

депутатская фракция "Объединение "Самопомич" – 1 из 2 депутатов;

не входящие в состав фракций и групп – 1 из 7 депутатов.

не зарегистрировался на заседании ни один депутат из 15 от фракции "Киевская команда".

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Напомним, в сигнальном голосовании перед сессией приняли участие вообще только 38 депутатов Киеврады. Кворум не собрался и заседание снова не состоялось. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что просит парламент распустить Киевраду VIII созыва.

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Напомним, что нардепы обновляют Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве". Предлагают отдать больше власти в районы, но в то же время главу Киевской горадминистрации с огромными полномочиями будет назначать президент. "Сегодня" тщательно проанализировали законопроект.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

При этом он заявил, что законопроект "О столице" должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов.

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