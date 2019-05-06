Под Киевом исторические ландшафты на склонах Днепра превратили в свалку

Мусора становится все больше и убрать его можно только с помощью спецтехники

Фото: facebook.com/poglyadvyshgorod/.

В Вышгороде местные жители забросали мусором уникальные исторические ландшафты времен Киевской Руси, которые за тысячи лет сохранили свой первобытный вид и были взяты под охрану государством.

Люди забили тревогу из-за того, что мусора становится все больше и убрать его можно только с помощью спецтехники. В то же время жители Вышгорода жалуются, что такая проблема существует уже не один год.

Фото: facebook.com/poglyadvyshgorod/

"Как только проведут очередную толоку силами местного заповедника или людей, проходит неделя и на склонах образуются горы мусора, кто следит за порядком в этой местности?" – сообщила местная жительница Инна Бондарь.

Фото: facebook.com/poglyadvyshgorod/

Отметим, что как раз в этом месте установлен щит с информацией о запрете выброса мусора и суммой штрафа за правонарушение. Для решения проблемы сегодня собралась профильная комиссия Вышгородского районного совета.

Напомним, в столичном парке "Теремки" на пересечении улиц Василия Касияна и Академика Вильямса озеро засыпают бытовым мусором – пакетами, пластиковыми бутылками и объедками.

Также сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города.

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