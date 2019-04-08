ФОТОФАКТ. В Киеве озеро с дикими утками засыпали мусором
Озеро в парке "Теремки" не так давно почистили
В столичном парке "Теремки" на пересечении улиц Василия Касияна и Академика Вильямса озеро засыпают бытовым мусором – пакетами, пластиковыми бутылками и объедками. Жители близлежащих домов на Facebook жалуются, что с каждым днем мусора становится все больше.
"Недавно почистили озера, ведь рядом новенький ЖК, однако мусор стал появляться не после зимы, а с конца марта. Разве можно так отдыхать, чтоб завалить живописный уголок, где обитают дикие утки, мусором?" - сетует киевлянка Марина Лупаренко.
Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"
На днях в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной.
Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.
Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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