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ФОТОФАКТ. В Киеве озеро с дикими утками засыпали мусором

Сегодня, 09:11

Озеро в парке "Теремки" не так давно почистили

Фото: Василий Михальчук, Сегодня
В Киеве озеро с дикими утками засыпали мусором //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae3/2e6/5caae32e688f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae3/2e6/5caae32e688f9.jpg Происшествия Озеро в парке "Теремки" не так давно почистили

В столичном парке "Теремки" на пересечении улиц Василия Касияна и Академика Вильямса озеро засыпают бытовым мусором – пакетами, пластиковыми бутылками и объедками. Жители близлежащих домов на Facebook жалуются, что с каждым днем мусора становится все больше.

"Недавно почистили озера, ведь рядом новенький ЖК, однако мусор стал появляться не после зимы, а с конца марта. Разве можно так отдыхать, чтоб завалить живописный уголок, где обитают дикие утки, мусором?" - сетует киевлянка Марина Лупаренко.

Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"

На днях в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. 

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег Киев, Теремки, мусор, парк

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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