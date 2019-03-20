В Киеве реконструируют площадь возле вокзала: что изменится

Проект уже проходит экспертизу, а работы могут начаться уже в июле

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве реконструируют площадь возле вокзала: что изменится Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25d/46b/5c925d46b07c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25d/46b/5c925d46b07c7.jpg 2019-03-20T17:37:00+02:00 Коммуналка Проект уже проходит экспертизу, а работы могут начаться уже в июле

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал о грядущей реконструкции Вокзальной площади возле центрального ж/д вокзала и опубликовал на своей странице в Facebook предварительный проект.

"Здесь еще будет немало доработок, экспертиза и дополнительные архитектурные решения. Наше видение такое. Площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом. Эта работа станет первым важным этапом", – сообщил Кравцов.

По его словам, после этого будут работать над объединением Пригородного и Центрального вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта (скоростного трамвая в частности).

"Проект КГГА по реконструкции сейчас на стадии экспертизы. Затягивать с реализацией не будем, планируем начало работ в этом году уже с июля", – сообщил директор "Укрзализныци".

Напомним, недавно на территории главного столичного ж/д вокзала прошло выездное заседание с представителями КГГА, Министерства инфраструктуры, "Укразализныци", на котором пообещали привести в порядок эту территорию.

Также Кравцов ранее сообщил, что Киевская городская и районные администрации совместно с "Укрзалзныцей" работают над реализацией проекта по обновлению пригородного сообщения в столице.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.