Шулявский мост обзавелся страницами в соцсетях и пишет об "уставших коллегах"

"Сегодня" насчитали три страницы путепровода в Facebook и столько же в Instagram

Шулявский мост обзавелся страницами в соцсетях и пишет об "уставших коллегах" Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ff2/8b5/5c8ff28b5866b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ff2/8b5/5c8ff28b5866b.jpg 2019-03-21T08:53:00+02:00 Транспорт "Сегодня" насчитали три страницы путепровода в Facebook и столько же в Instagram

Шулявский мост продолжает быть в центре внимания киевлян и даже активничает в соцсетях. Вчера с него демонтировали часть огромных бетонных плит в районе станции метро "Шулявская".

"Начали ломать ребра! Надеюсь, из моего ребра родится что-то прекрасное", — написал Шулявский мост на своей странице в соцсетях.

Мы насчитали три страницы путепровода в Facebook и столько же в Instagram, которые появились за последние дни. У них уже от 2,5 до 6 тысяч подписчиков. Однако администраторы страницы "Шулявський міст" уверяют, что именно их страница появились раньше всех, а остальные — это "младшие братья".

Фото: скриншот со страницы в Facebook

Девиз страницы — "Стоять и не падать!". Ее создал житель Шулявки вместе с друзьями еще 27 февраля 2017 года, когда рухнула часть конструкций переправы. Пост назвался кратко: "Что-то настроение упало". Ребята уже два года пишут от имени моста, однако называть свои имена не хотят.

"Моя цель — дарить людям хорошее настроение. А кто я такой, пусть останется загадкой", — пояснил "Сегодня" один из создателей аккаунта.

На странице можно узнать график работ по сносу моста, посмотреть его старые фото, а также узнать об актуальных проблемах города. За несколько дней до начала демонтажа мост запостил прощание: "Запомните меня таким — купающимся в лучах теплого весеннего солнышка после изнурительной снежной зимы...". А в ночь закрытия (16 марта) он написал в Instagram: "Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь".

Несколько дней назад, после сюжета журналистов о процессе демонтажа, он попросил почесать ему спинку треногой от камеры. "Это кайф", — заявил довольный, но явно "уставший" мост. От старости и ветхости он забыл, что когда-то был молодым и новеньким. "Неужели малыш на фото — это я?" — удивился мост, после того как один из фанов страницы прислал ему фото путепровода 1964 года.

Фото: скриншот со страницы в Facebook

Кстати, мост не забывает и о проблемах других путепроводов Киева. Недавно он словами "Братан, держись!" поддержал мост на Куреневке, который тоже начал разрушаться. Аварийный путепровод считает, что "Уставшие мосты — живее всех живых!".

У моста появилась настоящая любовь — киевлянка Полина Толмачева. Они признались друг другу в любви в Facebook. Девушка написала, как она наматывала по 50—70 км по Киеву, каждый день проезжая мост, и полюбила его за стойкость. Он же ответил, что ради нее "вибрировал и делал свои ямы мельче для колес ее авто".

Также мост не забывает шутить и о мэре Киева Виталии Кличко.

Фото: скриншот со страницы в Facebook

Фото: скриншот со страницы в Facebook

Напомним, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Также мы писали, как киевляне добираются на работу без Шулявского моста.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.