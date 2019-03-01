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Рост коммунальных платежей в Киеве: как добиться перерассчета

Сегодня, 08:04

Расценки на услуги по содержанию придомовых территорий в столице стали яблоком раздора

Крещатик. На акцию протеста под зданием горадминистрации вчера собралось несколько сотен человек
Крещатик. На акцию протеста под зданием горадминистрации вчера собралось несколько сотен человек. Фото: Александр Марущак
Рост коммунальных платежей в Киеве: как добиться перерассчета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8c9/436/5c78c9436ddda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8c9/436/5c78c9436ddda.jpg Коммуналка Расценки на услуги по содержанию придомовых территорий в столице стали яблоком раздора

В Киеве 28 февраля, в день проведения сессии Киеврады, под стенами мэрии на Крещатике прошел масштабный митинг. Несколько сотен участников требовали провести перерасчет и вернуть деньги, уплаченные за услуги по содержанию придомовых территорий. Аргументировали свои требования тем, что суд отменил распоряжение КГГА, которым были установлены повышенные тарифы. Власти уверяют — претензии необоснованны.

Напомним, новые тарифы коммунальных предприятий, которые обслуживают около 8 тыс. домов в Киеве, были утверждены еще летом 2017 года. Тогда расценки выросли примерно вдвое. В среднем с 3 грн до 5,8 грн за "квадрат". Такое решение тогда пояснили необходимостью повышать зарплаты сотрудникам жэков, подорожанием электроэнергии и другими факторами. Общественная организация добилась в суде отмены этого документа, в том числе и выиграла у властей апелляцию. Один из их доводов, к которому прислушался суд: тариф рассчитывался при отсутствии необходимой технической документации по домам. 

В КГГА признают, что суды были проиграны, но не сдаются.

"В Верховный суд подана кассационная жалоба по этому вопросу. В решении суда нет обязательств делать перерасчет. Кроме того, такое понятие, как "тариф", по закону перестало существовать с июня 2018 года", — отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, услуги сейчас предоставляются на основе договоров, заключенных между обслуживающими компаниями и жителями, а расценки — экономически обоснованы.

Впрочем, претендовать на перерасчет все же можно, но только в случае, когда услуги предоставляются некачественно или их не было вообще.

"Например, если в доме не работает противопожарная автоматика, если лифт остановился, если плохо убирается двор. За 2018 год муниципальные управляющие компании выполнили перерасчет на сумму 44 млн грн. Этим занимается городская жилищно-коммунальная инспекция", — говорит Пантелеев.

К примеру, в КП "Управляющая компания Шевченковского района" в январе 2019-го вернула людям 2,9 млн грн.
Также в Киевраде уже готовят проект решения о создании открытой электронной базы придомовых территорий, где обозначат их четкие границы, размеры, данные об объектах, которые там находятся. 

Ранее мы писали, что в феврале киевлянам пришли "потяжелевшие" счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. В деньгах больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и так стоили немало: в среднем за квартиру площадью 50 кв. м порядка 1200—1300 грн. "Сегодня" оценила, насколько больше придется уплатить за эти услуги в городах-миллионниках

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Тег Киев, ЖКХ, КГГА, митинг, платежки, коммунальные платежи, тарифы ЖКХ

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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