Шокирующая коммуналка: чем закончилась история с рекордной платежкой на 90 тысяч гривен

Сайт "Сегодня" продолжает следить за ситуацией с рекордной и шокирующей платежкой за отопление, которая пришла киевлянке Елене Тищенко в феврале этого года. Напомним, жительнице дома по улице Евгения Сверстюка, 52 (Днепровский район столицы) пришел счет за тепло на почти 53 тысяч гривен за январь. А за три месяца отопительного сезона ей насчитали за тепло рекордную сумму – 90 тысяч гривен.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Естественно, что киевлянка отказалась платить такие заоблачные суммы и обратилась в СМИ. После громкого скандала в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что сделали перерасчет по данному адресу.

"Перерасчет по рекордной платежке киевлянке был сделан. ОСМД, которое создано в этом высотном доме, взяло на себя инициативу и распределило все потребление тепла между квартирами этого дома", – рассказали нам в КП "Киевтеплоэнерго".

По слухам, жильцы дома (а в нем 177 квартир) не очень позитивно восприняли эту новость. Но как рассказала нам пострадавшая Елена Тищенко, конфликт с платежкой уже исчерпан.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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"Мне сделали перерасчет. У меня установлен счетчик тепла в квартире, и я каждый месяц платила по счетчику 2 тысячи гривен. Даже когда мне в сумме насчитали к оплате за три месяца почти 90 тысяч гривен! Я не знаю на кого перераспределили эту огромную суму, и что там происходит в ОСМД. Просто не в курсе. Я с ними не общаюсь, потому что 70% вины в этой истории – на них. Они скрывали эту информацию от всех жильцов. Теперь пусть сами разбираются. По этому отопительному сезону мы разобрались и мне сделали перерасчет. А с суммами, которые приходили два последних года, я планирую разбираться дальше, но уже после завершения карантина и всех ограничений, которые сейчас действуют в городе", – рассказала нам хозяйка квартиры, которой пришла рекордная платежка за отопление.

По ее словам, история с распределением оплаты за отопление со стороны ОСМД очень запутанная. Помимо жилых квартир в доме работает ресторан и прачечная, которые тоже потребляют тепловую энергию.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет", сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.

Как начинался скандал с шокирующей платежкой за тепло смотрите в нашем сюжете:

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