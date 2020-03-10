В марте киевляне получат платежки c перерасчетом: как они выглядят (фото)

В Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет", сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина.

"Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке "Киевтеплоэнерго" будут указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде. А именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%", – сказал Андрей Щербина.

Также руководитель ЦКС добавил, что получить консультацию по принципу "единого окна" можно в 38 сервисных центрах ЦКС, по телефону саll-центра: 247-40-40 и с помощью сайта "Центра коммунального сервиса", в частности – в разделе "Дистанционного обслуживания".

Напомним, в 124 городах Украины снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ – в нашем сюжете:

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