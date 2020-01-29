Шулявский путепровод обрастает новыми светофорами: зачем они нужны

Жители говорят, что коммунальщики опоздали с установкой на год

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Жители столичной Шулявки удивлены установкой светофора на пересечении улиц Выборгской и Гетьмана. Сегодня, 29 января, там заметили работников, которые устанавливали новый светофорный объект.

"Интересует целесообразность установки светофора на пересечении улиц Выборгской и Гетьмана. Там ведь есть подземный переход. Помню, в 80-х годах там уже стояли светофоры, но после расширения улицы Гетьмана с двухполосной на четырехполосную их убрали и сделали подземные переходы... Неужели возвращаемся взад?" – интересуется местная жительница Светлана Тарасова.

Фото: Светлана Тарасова

В коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения Киева" поясняют, что установка светофора связана со строительством нового Шулявского путепровода.

Фото: Светлана Тарасова

"Светофор устанавливается в рамках временной схемы организации дорожного движения на период строительства Шулявского путепровода. Делается это, чтобы регулировать транспортные потоки на этом участке. Появление всех светофоров в городе согласовывается с патрульной полицией и просто так они не появляются", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Центр организации дорожного движения Киева".

Тем временем киевляне говорят, что коммунальщики опоздали с установкой светофора на год.

"Светофор на этом перекрестке было бы уместно поставить еще в прошлом году, когда снесли аварийный Шулявский путепровод и весь транспорт ехал в объезд. Фактически все автомобили двигались по Выборгской и выезжали на Гетьмана. Тогда бы светофор там пригодился, особенно для пешеходов. А зачем он там сейчас, когда Шулявский мост уже открыт через проспект Победы, мне непонятно", – добавляет местный житель Александр Юрчук.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" нам подтвердили, что необходимость установки светофора на этом перекрестке была еще год назад. Тогда он был необходим, чтобы обеспечить безопасный переход пешеходов через улицу Выборгскую, где скапливалось много транспорта, который ехал в объезд Шулявского путепровода. Люди переходили дорогу по "зебре". Патрульная полиция изучила интенсивность движения пешеходов в этом месте и от установки светофора решили отказаться.

"Сейчас светофор устанавливают на улице Гетьмана по согласованной с полицией временной схеме движения в рамках строительства Шулявского путепровода. Схема была согласована еще перед открытием моста, в конце декабря. Светофор необходим в этом районе, чтобы регулировать транспортные потоки по направлению к новому Шулявскому путепроводу, где продолжаются работы по строительству с него съездов. Благодаря новому светофорному объекту с улицы Выборгской автомобили смогут повернуть налево, в сторону Шулявского путепровода, а также в сторону Индустриального моста. Светофорный объект – исключительно транспортный. Переход пешеходов через улицу Гетьмана – не предусмотрен, люди, как и прежде, будут пользоваться подземным переходом", – пояснил сайту "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Пока неизвестно, когда заработает новый светофорный объект, идет его наладка.

Как сообщалось, осенью 2019-го власти взялись решать проблему масштабных пробок на Троещине. Светофоры на очередной улице жилого массива запустят в режиме "зеленой волны". Напомним, это метод организации дорожного движения, когда авто едет без остановок, поскольку на каждом перекрестке перед ним зажигается зеленый светофор.

Тем временем на столичных Позняках люди удивлялись странному светофору на проспекте Григоренко, рядом с парком "Позняки". Долгое время его конструкция была подперта камнем и подвязана лентой, которую обычно используют на месте убийств или ДТП. Заметим, что светофор работал исправно, но в то же время вызывал кучу вопросов у местных жителей.

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