Скандал с фонарями в Киеве: в Мариинском парке заметили рабочих с баллончиками

Активисты в соцсетях пишут, что из баллончиков распыляют краску на ржавчину, которая появилась на новых столбах

Фото: Семен Широчин/Facebook

Киевские активисты сообщают, что в Мариинском парке рабочие при помощи баллончиков с краской распылят ее на ржавчину на уже замененных опорах освещения, вокруг которых разразился сильный скандал.

Рабочих в парке заметили вчера днем. На фото видно мужчин, которые выполняют работы при помощи стремянки на одной из опор парка, рядом стоит грузовой микроавтобус.

"А тем временем прямо сейчас в Мариинском парке из баллончиков с краской запшикивают ржавчину "испанских" фонарных столбов. Ну вы поняли....", – написал на своей страничке в социальных сетях Семен Широчин.

В свою очередь, в коммунальном предприятии "Киевгорсвет" сайту "Сегодня" пояснили, что их работники не выполняли в парке никаких работ.

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"Это полная ерунда, которую пишут активисты. Подобных вещей никто не делает, тем более сотрудники КП "Киевгорсвет". В Мариинском парке работы выполнял подрядчик, который получил от нас предписание на устранение недостатков, выявленных после проведения работ. Подрядчик занимался устранением ошибок и недостатков, допущенных во время монтажа опор. Но я вас уверяю, что баллончиками с краской никто не мог там запшикивать ржавчину на опорах. Если у активистов есть фотофакты подобных действий – пусть нам их предъявят", – рассказал нам Владимир Круценко, гендиректор КП "Киевгорсвет".

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Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

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