Скандал с МАФом на велодорожке в центре Киева: киоск демонтировали

Фото: Максим Бахматов

На улице Пушкинской в центре Киева после возмущения жителей столицы убрали МАФ, который был установлен прямо на велодорожке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новый советник главы Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов.

"Ура. Но. Важно не допускать. Но и убрать за 3 часа это отлично. Спасибо Благоустрою. С предпринимателями встречусь отдельно. И отдельно с велосипедистами", – написал Бахматов.

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Напомним, в столице между Почтовой площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км. Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути. Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону – отдельно от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта). Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

Также сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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