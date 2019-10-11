Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Скандал с МАФом на велодорожке в центре Киева: киоск демонтировали

11 октября, 14:54

МАФ убрали после волны возмущений киевлян в социальных сетях

Фото: Максим Бахматов

Фото: Максим Бахматов

На улице Пушкинской в центре Киева после возмущения жителей столицы убрали МАФ, который был установлен прямо на велодорожке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новый советник главы Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов.

"Ура. Но. Важно не допускать. Но и убрать за 3 часа это отлично. Спасибо Благоустрою. С предпринимателями встречусь отдельно. И отдельно с велосипедистами", – написал Бахматов.

Реклама

Напомним, в столице между Почтовой площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км. Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути. Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону – отдельно от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта). Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

Также сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев маф велодорожка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева прорвало трубу с кипятком: улицу заливает горячей водой (видео)
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: улицу заливает горячей водой (видео)Коммуналка
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергииКоммуналка
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причины
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причиныЖКХ
Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложили
Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложилиКоммуналка
Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФы
Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФыКоммуналка
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепровода
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепроводаКоммуналка

Новости партнеров

Loading...