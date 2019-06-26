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Снос ларьков в переходе возле Шулявского моста: как выглядит это место после изгнания торговцев

26 июня, 16:52

В переходе стало значительно просторнее, но некоторым не хватает любимых магазинчиков

В Киеве на этой неделе демонтировали стихийный мини-рынок, который находился в переходе под Шулявским мостом. Торговцы располагались тут годами, и даже большой потоп, заливший в 2018 году подземное пространство до самого потолка, особо торговле не помешал. Зато сами торговые палатки ощутимо мешали пешеходам: здесь вечно собирались "пробки" из проходящих по переходу людей.

Сейчас мусор, оставшийся после сноса, практически полностью убрали, небольшая куча осталась лишь на месте цветочного ларька. При этом, некоторые торговцы насиженных мест бросать не хотят: внизу мы заметили двух мужчин со столиком, на котором разложили орехи, а рядом –женщину, продающую носки.

Тем временем, большинство пешеходов довольны изменениями. "Теперь здесь хоть пройти можно, а не перетаптываться в толпе. Летом здесь еще и душно. Все эти ларьки здесь были ни к чему", – рассказал нам Игорь, студент КПИ.

А пенсионеры признаются, что им будет не хватать лотков с недорогими овощами и курятиной, которые "обитали" в переходе. "Тут был магазинчик с мясом свежим, жаль я не знаю, куда они переехали. Цены у них были намного ниже магазинных, и продавец приветливая", – пожаловалась пожилая женщина.

Напомним, недавно в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки.

Ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.

Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.


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Тег Киев, переход, ларьки, шулявка

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

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