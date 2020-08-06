У Кличко рассказали, как город готовят к зиме, и отчитались о запасах соли

В "Киевавтодоре" заявили, что из-за теплой зимы сэкономленные на уборке снега деньги направили на ремонт дорог

В "Киевавтодоре" заявили, что столица уже готовится к новому зимнему сезону.

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Как говорится в сообщении коммунальной корпорации, львиная доля посыпочных материалов для улично-дорожной сети – на складах подчиненных предприятий "Киевавтодора".

"Благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпочных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы будут использовать в следующий осенне-зимний период. Согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" также уточнили, что "экономия позволила перераспределить финансы". В частности, деньги использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв. м, установки антипарковочных столбиков и т.д.

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Напомним, что в Киеве в зимний сезон 2019-2020, когда было мало осадков, потратили больше средств на уборку снега, чем в сезоне 2018-2019. В частности, на зимний сезон 2018-2019 года было выделено около 338 тыс. гривен, потрачено – около 328 тыс. гривен. На минувшую зиму выделили около 479 тыс. гривен, а потратили – около 395 тыс. гривен. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил такие траты закупкой и ремонтом коммунальной техники. Кроме того, он также сообщал, что из-за теплой зимы город сэкономил 44,5 тысячи тонн соли, поэтому в сезоне 2020-2021 дорожники потратят гораздо меньше денег на закупку посыпочных материалов.

Также отметим, что в этом году многие столичные улицы уходят под воду буквально после каждого дождя.

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