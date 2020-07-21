Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в Киеве

В столице традиционно подтопило улицы, а общественный транспорт ходит с перебоями

В Киеве во вторник, 21 июля, в результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев заблокировано, также повалены несколько деревьев.

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Так, на Антоновича "река" заняла всю полосу для движения общественного транспорта. Люди, выходя на остановке из троллейбуса, вынуждены перепрыгивать бурный поток.

На перекрестке с Жилянской вода залила зону пешеходного перехода, усложнив возможность перейти дорогу.

Не обошла непогода и Дарницу. Так, смотрите видео непогоды на улице Строителей:

Как сообщает в своем Telegram-канале "Киевпастранс", в городе из-за непогоды задерживается движение общественного транспорта:

трамваев №14, 15 по ул.Василенко/ул. Олексы Тихого; №15, 18 по ул. Дмитриевская/ул. Полтавская; №11,12,16,19 по ул. Кирилловская/пивзавод;

троллейбусов №41 по улице Святошинская; №22, 27 – по ул. Гетьмана/О. Тихого, №5, 7 по просп. Победы/ст.м. "Берестейская".

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Также в социальных сетях пользователи опубликовали видео подтопленного проспекта Победы в районе станции метро "Берестейская".

Видео: Правовой контроль

При этом дождь и ветер загнали под мост отдыхающих на Днепре:

Видео: KIEVMAP

Кроме того, на улице Борщаговской дерево упало на авто и перекрыло дорогу.

Фото: Киев Сейчас

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Пострадал и Индустриальный мост, под которым затопило дорогу.

А на улице Лютеранской, 27-29, жители столицы наблюдали не только ливень, но и град. Там же, как сообщается в Telegram-канале Артіль&PITBULL Київ, от огромного каштана отломилась половина и упала на тротуар и два авто. К счастью, никто не пострадал. Аналогичное ЧП произошло и на улице Лаврской.

Ранее из-за непогоды, которая обрушилась на ряд областей, остались обесточенными 23 населенных пункта.

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