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"Уставшие" мосты Киева: где сейчас проходят ремонты и когда они закончатся

26 февраля, 23:27

До конца мая обещают закончить два путепровода в Оболонском районе

До конца мая "Киевавтодор" планирует полностью завершить ремонт путепроводов на пересечении Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении Богатырской и проспекта Бандеры, сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

"Ремонт начали очень вовремя. При обследовании обнаружили, что опоры мостов были в аварийном состоянии. На днях на обоих путепроводах осуществили бетонирования межбалочных стыков. Также продолжается процесс армирования и заливки бетоном новых основных плит. Это важная операция, после которой можно начинать обустройство нового асфальтобетонного покрытия автомобильных полос в направлении станции метро "Почайна". Как только по ним откроют движение, начнут ремонт второй части на обеих путепроводах", – написал мэр Киева.

Также он опубликовал видео о том, как идет ремонт этих объектов.

Кроме того, нынешняя зима подарила дорожникам возможность начать дорожный сезон намного раньше, чем планировали.

"На проспекте Степана Бандеры начали обустройство новых тротуаров и велодорожек. Также продолжаются работы на улице Довбуша и на Броварском проспекте. Работают специалисты "Киевавтодора" и на Борщаговском путепроводе", – рассказал Виталий Кличко.

Тем временем, специалисты "Киевавтодормоста" начали дополнительные обследования киевских путепроводов. Сейчас такие работы ведутся на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении вблизи станции метро "Харьковская". Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Сейчас в Киеве 101 такое сооружение (28 сооружений – 5-го состояния и 73 – 4-го).

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"В последние дни завершения дополнительные обследования на 9 искусственных сооружениях. В частности, Индустриальный, Лыбидской путепроводы, сооружения возле станций метро "Позняки" и "Осокорки". Особое внимание к Дегтяревской путепровода. На этих объектах демонтировали части слабого бетона. Работы ведутся круглосуточно ", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Также сейчас работы идут на пяти сооружениях, требующих капитального ремонта и реконструкции. В частности, это Борщаговский путепровод, мост метро через Русановский пролив, пешеходные мосты у кинотеатра "Лейпциг" и на пересечении ул. Василенко и просп. Любомира Гузар, а также путепровод возле станции метро "Шулявская".

По данным Александра Густелева, за последние 5 лет отремонтировано 74 моста: 14 – капитальным и 60 – средним ремонтом. Для сравнения: за предыдущий период с 2010 до 2014 года отремонтировано всего 5 сооружений.

Недавно с Дегтяревского путепровода отвалился кусок бетона и повредил автомобиль Suzuki , который как раз под ним проезжал по улице Елены Телиги. Камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля. Благо во время ЧП никто из людей не пострадал.

Напомним, что в Киеве в этом году городские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам.

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Киев ремонт киевавтодор ремонт дорог путепровод Густелев

Источник: Сегодня

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