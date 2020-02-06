В центре Киева появились необычные контейнеры для сортировки мусора (фото)

Стекло, пластик и бумагу будут вывозить отдельные машины, не смешивая их

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В Киеве стартовал новый пилотный проект по раздельному сбору отходов. Так, в центре столицы установили большие "колокола", которые собирают отдельно стекло, бумагу и пластик. К каждой точке, где установлены такие контейнеры, приезжают специальные машины, которые вывозят мусор, не смешивая его в одну кучу, сообщает "Киевкоммунсервис".

Жители, как стремятся сортировать бытовые отходы, могут найти большие контейнеры-"колокола" на локациях:

рядом с фуникулером;

у входа в стадион "Динамо";

под Аркой Дружбы Народов (возле пешеходного моста)

Майдан Незалежности (два комплекта контейнеров)

на углу Крещатика и улицы Тараса Шевченко;

ул. Т. Шевченко, 36;

ул. Т. Шевченко, 31;

ул. Саксаганского, 28;

ул. Саксаганского, 111;

ул. Шота Руставели, 3;

ул. Большая Васильковская, 25;

ул. Генерала Алмазова, 3;

возле станции метро "Арсенальная";

в Мариинском парке (смотровая площадка)

рядом со зданием Национальной оперы Украины;

ул. Богдана Хмельницкого, 31/27;

ул. Пирогова, 2;

у Владимирского собора.

"Установлено 55 таких контейнеров, в планах – размещение и в других местах. На каждом контейнере нанесена информация, вид отходов, которые можно выбрасывать", – сообщили в КП.

Коммунальщики призывают жителей и гостей города быть внимательными и использовать контейнеры по их назначению – выбрасывая только мусор определенного вида.

Напомним, весь мусор столицы принимают два уже давно переполненных полигона — №5 и №6. Первый планово собираются закрыть в 2021 году. А последние заявления о появлении в Киеве мусороперерабатывающего завода были в июне. Тогда власти убеждали, что для комплекса мощностью в 700 тысяч тонн в год отобрали потенциальные участки и уже начато проектирование. Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, оценивал постройку такого завода в 50 млн евро. Что с этими планами сейчас — неизвестно.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева летом не давала спокойно дышать жителям микрорайона.

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