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В центре Киева появились необычные контейнеры для сортировки мусора (фото)

6 февраля, 17:11

Стекло, пластик и бумагу будут вывозить отдельные машины, не смешивая их

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В Киеве стартовал новый пилотный проект по раздельному сбору отходов. Так, в центре столицы установили большие "колокола", которые собирают отдельно стекло, бумагу и пластик. К каждой точке, где установлены такие контейнеры, приезжают специальные машины, которые вывозят мусор, не смешивая его в одну кучу, сообщает "Киевкоммунсервис".

Жители, как стремятся сортировать бытовые отходы, могут найти большие контейнеры-"колокола" на локациях:

  • рядом с фуникулером;
  • у входа в стадион "Динамо";
  • под Аркой Дружбы Народов (возле пешеходного моста)
  • Майдан Незалежности (два комплекта контейнеров)
  • на углу Крещатика и улицы Тараса Шевченко;
  • ул. Т. Шевченко, 36;
  • ул. Т. Шевченко, 31;
  • ул. Саксаганского, 28;
  • ул. Саксаганского, 111;
  • ул. Шота Руставели, 3;
  • ул. Большая Васильковская, 25;
  • ул. Генерала Алмазова, 3;
  • возле станции метро "Арсенальная";
  • в Мариинском парке (смотровая площадка)
  • рядом со зданием Национальной оперы Украины;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 31/27;
  • ул. Пирогова, 2;
  • у Владимирского собора.

"Установлено 55 таких контейнеров, в планах – размещение и в других местах. На каждом контейнере нанесена информация, вид отходов, которые можно выбрасывать", – сообщили в КП.

Коммунальщики призывают жителей и гостей города быть внимательными и использовать контейнеры по их назначению – выбрасывая только мусор определенного вида.

Напомним, весь мусор столицы принимают два уже давно переполненных полигона — №5 и №6. Первый планово собираются закрыть в 2021 году. А последние заявления о появлении в Киеве мусороперерабатывающего завода были в июне. Тогда власти убеждали, что для комплекса мощностью в 700 тысяч тонн в год отобрали потенциальные участки и уже начато проектирование. Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, оценивал постройку такого завода в 50 млн евро. Что с этими планами сейчас — неизвестно.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева летом не давала спокойно дышать жителям микрорайона.

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Киев мусор Киевкоммунсервис сортировка сортировка мусора

Источник: Сегодня

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