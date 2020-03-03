В центре Киева заметили мини-фонтаны, бьющие из тротуара (видео)

В центре Киева, на улице Михайловской, 10, прорвало трубу водопровода. Пользователи социальных сетей постили видео с небольшими фонтанчиками воды, которые прорывались сквозь плитку и вытекали на асфальт.

Как выяснил сайт "Сегодня" прорвало трубу с холодной водой.

"На улице Михайловской, 10 произошел прорыв на водопроводе. Вытекание воды произошло еще днем. На место выехала ремонтная бригада, понадобилось время, чтобы обнаружить место прорыва. Вытекание воды уже давно перекрыто. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, без водоснабжения остается офисное здание. У нас есть сутки, чтобы ликвидировать последствия этой аварии на водопроводе", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевводоканале".

Днем на место выехала ремонтная бригада. Рабочие получили разрешение на разрытие и там уже ведуться ремонтные работы.

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Напомним, 3 марта на мосту Патона заметили парующий водопад: на путепроводе прорвало магистральную трубу. Тонны горячей воды хлынули в Днепр, а 200 жилых домов на Русановке и Березняках на время ремонта временно остались без тепла и горячей воды.

А в январе в столице произошел большой прорыв на теплотрассена улице Семьи Идзиковских.

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Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

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