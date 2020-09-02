В Голосеевском районе столицы из-за аварии люди остались без воды: список адресов

Починить трубопровод планируют за один день

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла авария на трубопроводе. В результате шесть домов остались без воды.

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Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности, водоснабжение отсутствует в домах № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21 на Голосеевском проспекте.

"Для обеспечения потребностей потребителей направлено автоцистерну с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19", - отметили в сообщении.

Аварийные бригады уже устраняют повреждения, закончить работу планируют за один день.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как на столичном Виноградаре в связи с аварией на канализационном коллекторе отключили водоснабжение в десятках домов. Вскоре жители выстраивались в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать питьевой воды.

А на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" этой зимой произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plazа, в котором находились люди. После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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