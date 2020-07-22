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Коммунальное ЧП в Киеве: на Виноградаре люди стоят за водой в огромных очередях (фото, видео)

22 июля, 11:58

Наталья Руда Наталья Руда

Жители столицы шутят и предлагают продать свое место в очереди

На столичном Виноградаре, где в связи с аварией на канализационном коллекторе отключили водоснабжение в десятках домов, жители выстраиваются в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать питьевой воды.

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В Telegram-каналах жилого массива и пабликах в социальных сетях люди сообщают, что на колонке на улице Светлицкого очереди достигали 50 метров, а накануне вечером пришлось стоять за водой два часа. Кроме того, киевляне опубликовали фото и видео ситуации у бюветов.

Видео: t.me/vynogradar

При этом киевляне шутят, что продадут свои места в очередях за водой.

Для обеспечения потребностей жителей коммунальщики сообщали, что с питьевой водой на Виноградаре будут дежурить автоцистерны по адресам:

  • ул. Межевая на пересечении с Краснопольской;
  • ул. Ветряные Горы на пересечении с ул. Осиповского;
  • просп. Правды, 88;
  • ул. Порика, 19;
  • просп. Гонгадзе, 32.
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Машины могут уезжать на дозаправку.

Бюветы находятся по адресам:

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  • просп. Гонгадзе, 9, 20;
  • просп. Свободы, 22/24;
  • ул. Межевая, 25 на пересечении с просп. Свободы.

Карта бюветов и автоцистерн доступна по ссылке.

Вернуть воду на Виноградарь планируют сегодня до 14:00, однако в пабликах пишут, что вода будет не ранее 19:00.

Напомним, авария на канализационном коллекторе произошла на пересечении ул. Василия Порика и просп. Правды более двух недель назад. Накануне стало известно, что коммунальщики перекрыли на Виноградаре проезд и прекратили водоснабжение, чтобы отремонтировать коллектор.

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Ранее мы писали, что в Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района.

Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев авария вода коллектор Виноградарь

Источник: Сегодня

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