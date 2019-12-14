Власти Киева объяснили проблемы с оплатой коммунальных услуг льготников

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам. Об этом сообщили в Департаменте социальной политики КГГА.

Как рассказали в источнике, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме.

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"Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться, и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги", – говорится в сообщении.

Напомним, "Нафтогаз Украины" в декабре снизил цену голубого топлива для населения на 13% по сравнению с ценой на ноябрь – до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме этого, украинцы в нынешнем году стали лучше платить за коммунальные услуги, но, по данным Госслужбы статистики, в сравнении с октябрем прошлого года, долги за "воду, газ и свет" все равно увеличились. Почему так произошло, и как за отопительный сезон может измениться уровень оплаты по счетам, выяснил сайт "Сегодня".

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