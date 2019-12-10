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В Украине упала цена на газ для населения

10 декабря, 14:01

"Нафтогаз" обнародовал стоимость голубого топлива на декабрь 2019 года

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Нафтогаз Украины", который ранее объявил страховую цену на газ, в декабре снизил цену голубого топлива для населения на 13% по сравнению с ценой на ноябрь – до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что, несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

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В компании напомнили, что этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется специальной формулой правительства. Формула действует до конца 2019 года. А с 1 января 2020 года Украина, согласно договоренности с МВФ, переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО.

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Впрочем, рыночная цена газа для населения будет устанавливать уже после окончания отопительного сезона – с 1 мая 2020 года. Дело в том, что в ноябре Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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Источник: Сегодня

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