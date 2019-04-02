В Киеве чинят водопровод на четырех улицах: где сейчас нет воды и когда появится

Починить повреждения "Киевводоканал" обещает за сутки

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве чинят водопровод на четырех улицах: где сейчас нет воды и когда появится //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45d/d09/5c645dd09b20c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45d/d09/5c645dd09b20c.jpg 2019-04-02T19:40:00+03:00 Коммуналка Починить повреждения «Киевводоканал» обещает за сутки

По состоянию на вечер 2 апреля ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения на четрыех улицах столицы, сообщили в коммунальном предприятии.

Так, сегодня временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Дмитриевская, 2;

ул. Олеся Гончара, 75, 77, 79, 82, 84, 86-А, 86-Б, 88-А, 88-Б, 90/92, 96;

ул. Симиренко, 12А, 14А, 14Б, 14/9;

ул. Григоровича-Барского 3, 7, 7А.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

Более подробную информацию вы всегда можете узнать, позвонив в диспетчерскую службу "Киевводоканала" по номерам: 15-81, (044) 200-73-01.

Напомним, 1 апреля почти 150 зданий в Киеве остались без горячей воды в связи с повреждением магистральных теплосетей на улице Деловой, 3 и в переулке К.Гординко, 2а.

Напомним, не так давно Мелитополе произошел порыв канализационного коллектора – в негодность пришла старая чугунная труба диаметров 400 миллиметров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Тем временем, в Венесуэле без воды остались миллион человек. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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