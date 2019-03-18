В Мелитополе произошла коммунальная авария

В Мелитополе прорвало канализационный коллектор

В Мелитополе снова произошла коммунальная авария. Фото: Местные вести.

В Мелитополе произошла коммунальная авария //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd2/0ca/5c8fd20ca5147.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd2/0ca/5c8fd20ca5147.jpg 2019-03-18T19:24:50+02:00 Запорожье В Мелитополе прорвало канализационный коллектор

В Мелитополе произошел порыв канализационного коллектора – в негодность пришла старая чугунная труба диаметров 400 миллиметров.

В настоящее время сотрудники коммунальных служб с помощью спецтехники устраняют неполадки, передают "Местные вести".

Как рассказал главный инженер КП "Водоканал" Александр Маринов, в настоящее время работы ведутся на улице Героев Украины, где специалисты планируют заменить старую трубу новой, пластиковой, диаметром 500 мм.

Кроме того, рабочие будут менять все трубы в водопроводной сети. В тех местах, где необходимо заново подключить жилые дома к новой сети, будут делать разрытия. Остальные работы будут делать путем санации.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Бердянске – на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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