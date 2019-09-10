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В Киеве до 14 сентября будут отключать воду: список адресов

10 сентября, 22:39

В «Киевводоканале» советуют запастись водой заранее

/ Фото: Pixabay

"Киевводоканал" планирует провести плановые ремонтные работы систем водоснабжения, в связи с чем опубликовал график грядущих отключений воды.

Так, на этой неделе водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

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  • 11 сентября до 8.00 воды не будет на ул. Некрасовской, 3, 5, 6, 8, 10 и на ул. В.Винниченка, 9, 10, 12, 14, 16, 18;
  • 12 сентября с 19.00 до 7.00 12 сентября – Липская, 9А, 9Б, 11, 15, 15/17;
  • 14 сентября с 16.00 до 20.00 – ул. Маланюка, 114; ул. Колчана, 112.

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

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Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Киев вода коммуналка водоснабжение график киевводоканал

Источник: Сегодня

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