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В Киеве "фонтан" из трубы заливает Голосеевский проспект: видео и подробности ЧП

26 мая, 12:55

Александр Марущак

Трубу прорвало во время гидравлических испытаний

На Голосеевском проспекте, сегодня утром, 26 мая, прорвало трубопровод и из-под асфальта забил мощный фонтан. Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", в 10:23 произошло повреждение трубопровода на проспекте Голосеевском, 4.

"Повреждение было обнаружено при проведении плановых гидравлических испытаний теплосетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. В результате прорыва произошла утечка воды на поверхность. В данный момент аварийная бригада находится на месте испытаний, поврежденный участок была оперативно огражден и локализован. Начались работы по откачке воды из места повреждения и проезжей части. В результате прорыва никто из людей и техники не пострадал", – сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

Там отмечают, что диаметр трубопровода – 1000 миллиметров, а год ввода теплосети в эксплуатацию – 1991.

Ранее на Большой Васильковской в Киеве, где с 19 мая также начались гидравлические испытания на теплосети, прорвало трубу. Кипяток залил проезжую часть, по которой ехали машины.

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Самый масштабный прорыв трубы произошел в 2019-м на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская". Кипяток из теплотрассы хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. При этом на проезжей части образовался огромный котлован с кипятком, в который едва не провалилась маршрутка с пассажирами. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

После этого ЧП буквально в течение нескольких дней в столице произошло еще несколько прорывов. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус".

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кипяток повреждение гидравлические испытания теплосети прорыв трубы Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

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