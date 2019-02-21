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ФОТОФАКТ. В Киеве "герой парковки" стал причиной мусорного коллапса

Сегодня, 17:40

На эвакуацию неудачно припаркованной иномарки ушло три часа

Фото: facebook.com/Kyivcomunservice
Фото: facebook.com/Kyivcomunservice.
В Киеве "герой парковки" стал причиной мусорного коллапса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ec3/48a/5c6ec348a8aed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ec3/48a/5c6ec348a8aed.jpg Коммуналка На эвакуацию неудачно припаркованной иномарки ушло три часа

В Киеве иномарка, которую владелец оставил слишком близко возле контейнера для отходов, стала причиной срыва работы мусоровоза. "Герой парковки" ограничил доступ спецавтомобиля к выгрузке подземного контейнера для бытовых отходов, на эвакуацию легковушки ушло несколько часов, рассказали в КП "Киевкоммунсервис".

"Мусоровоз простоял на локации около трех часов, так как эвакуатор прибыл через 1 ч. 46 мин. с момента вызова, спасательная служба – через 1 ч. 9 мин., а полиция – через 2 часа. 21 мин. В результате задержалась работа по вывозу отходов из других контейнеров по графику-дислокации, что привело к перенакоплению мусора", – рассказали в КП.

Коммунальщики напоминают, что согласно ПДР, стоянка автотранспорта ближе 5 м от официальных контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов запрещена.

Ранее в Киеве вандалы повредили контейнер для опасных отходов, который установлен на проспекте Победы, 5, сообщает КП "Киевкоммунсервис". Неизвестные выломали крышки отделов и вытащили отработанные батарейки, ртутьсодержащие термометры и энергосберегающие лампы.

Тем временем, в КП "Управляющая компания Деснянского района" пожаловались на нерадивых жителей из дома по ул. Милославская, 33. Коммунальщики опубликовали фото густо усеянного окурками козырька над одним из подъездов.

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Тег ЖКХ, мусор, герой парковки, эвакуатор

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