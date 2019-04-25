В Киеве хотят увеличить штрафы за выбрасывание мусора в неположенных местах
В Киевраде заявили, что органы местного самоуправления не могут самостоятельно справиться с безнаказанным выбрасыванием мусора
Киеврада предложит Верховной Раде увеличить штрафы за загрязнение населенных пунктов, сообщает пресс-служба столичного городского совета.
"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики депутаты поддержали проект обращения в Верховную Раду Украины по урегулированию проблемного вопроса выбрасывания отходов в ненадлежащих местах", – говорится в сообщении.
В Киевраде отметили, что неконтролируемое и преимущественно безнаказанное выбрасывание мусора в не предназначенных для этого местах стало серьезной проблемой, а органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос.
Также в сообщении подчеркивается, что размеры штрафов и механизм их наложения являются недостаточно действенными.
"Это необходимо совершенствовать на законодательном уровне. Поэтому мы хотим призвать Верховную Раду ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)". Документ позволит усилить ответственность тех, кто засоряет город и страну", – резюмировали в Киевраде.
Ранее сообщалось, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.
Также мы писали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. "Сегодня" обратились за разъяснениями к чиновникам, почему территорию никто не убирает.
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