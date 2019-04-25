Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

В Киеве хотят увеличить штрафы за выбрасывание мусора в неположенных местах

Сегодня, 09:41

В Киевраде заявили, что органы местного самоуправления не могут самостоятельно справиться с безнаказанным выбрасыванием мусора

Фото: Pixabay

Киеврада предложит Верховной Раде увеличить штрафы за загрязнение населенных пунктов, сообщает пресс-служба столичного городского совета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики депутаты поддержали проект обращения в Верховную Раду Украины по урегулированию проблемного вопроса выбрасывания отходов в ненадлежащих местах", – говорится в сообщении.

В Киевраде отметили, что неконтролируемое и преимущественно безнаказанное выбрасывание мусора в не предназначенных для этого местах стало серьезной проблемой, а органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос. 

Также в сообщении подчеркивается, что размеры штрафов и механизм их наложения являются недостаточно действенными.

"Это необходимо совершенствовать на законодательном уровне. Поэтому мы хотим призвать Верховную Раду ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)". Документ позволит усилить ответственность тех, кто засоряет город и страну", – резюмировали в Киевраде.

Ранее сообщалось, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Также мы писали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. "Сегодня" обратились за разъяснениями к чиновникам, почему территорию никто не убирает.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, мусор, Киеврада

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве хотят увеличить штрафы за выбрасывание мусора в неположенных местах". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаеве жильцы многоэтажки пытаются обуздать соседку-собирательницу мусора

Сегодня, 05:51

Жители будут добиваться как минимум возмещения убытков

Мусорные острова и сточные воды: какие экологические угрозы подстерегают Черное море

Вчера, 06:32

Черное море погрязло в мусоре: экологи назвали основные источники загрязнения

Асфальт, плитка и самолеты: что можно сделать из мусора

23 апреля, 04:44

Из промышленных отходов можно извлечь огромную пользу, если правильно их перерабатывать

В Днепре прошел масштабный субботник с сортировкой мусора и высадкой кленов

21 апреля, 19:40

После плодотворной работы участников субботника накормили вкусным пловом

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Умерла актриса Ирина Цывина – вдова Евгения Евстигнеева

Фото самых красивых бегуней, которые точно вас вдохновят

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Перед ним вставали на колени даже зеки

На что способно обычное дегтярное мыло

Сюрприз: у Иванки Трамп оказалась другое имя

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей