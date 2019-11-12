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В Киеве из кранов может потечь зеленый кипяток: что делать

12 ноября, 17:08

На Левом берегу пройдут испытания труб, по которым подается горячая вода

Фото: tec4.kiev.ua

Фото: tec4.kiev.ua

В Киеве с 12 ноября в Днепровском и Дарницком районах пройдет проверка герметичности подогревателей, которые используются для горячего водоснабжения. Для этого в воду добавят краситель зеленого цвета. Он не является токсичным веществом, а его яркий цвет помогает выявить протечку.

Как сообщили в "Евро-Реконструкции", которая обслуживает Дарницкую ТЭЦ, в результате проведения испытаний в квартирах потребителей, из кранов может потечь вода желто-зеленого цвета.

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В случае обнаружения этого факта коммунальщики просят сообщить о ней:

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  • балансодержателю жилого дома (ЖЕК или ОСМД)
  • "Евро-Реконструкции" по тел: 277-68-07 (круглосуточно);
  • оператору внешних инженерных сетей КП "Киевтеплоэнерго" по тел: 289-21-54 (круглосуточно).

Напомним, в сентябре в Киеве в одном из прудов на Осокорках вода окрасилась в красный цвет. "Сегодня" ранее писали о такой же проблеме на озере в восточной части парка "Нивки". В воде пруда обнаружили значительное количество бактерий (микроорганизмов из группы пурпурных фотосинтезирующих сиробактерий), которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения.

Ранее в Одесской области воды Днестровского лимана обрели привкус и цвет разбавленного вина. Причиной такого эффекта, по словам автора видео, оказалась авария на насосной станции винного производства.

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Киев вода проверка ТЭЦ краситель

Источник: Сегодня

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