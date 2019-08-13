В Киеве на трех улицах чинят водопровод: где сейчас отключили воду

/ Фото: Григорий Салай

В Киеве по состоянию на вечер 13 августа отсутствует вода в нескольких домах на трех улицах, сообщает "Киевоодоканал".

Сейчас холодную воду отключили по следующим адресам:

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пер. Гродненский 6, 6а

ул. Теремковская, 19

ул. Гната Юры, 1, 3а

Ремонтные бригады уже работают над ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

В тренде В Украине упростили выдачу гражданства иностранцам: чем опасно решение Зеленского

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем, в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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