В Киеве начались сезонные отключения горячей воды
Отсутствие горячей воды связано с проведением гидравлических испытаний теплосетей
В столице начались гидравлические испытания теплосетей, которые будут проводиться с апреля по август включительно, сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".
На данный момент гидравлические испытания проходят в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах. В связи с этим, услуги по горячему водоснабжению временно прекращены в 54 зданиях, из них 48 жилых домов, три детских сада, две школы и одно ведомство.
"Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы испытать тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона", – говорится в сообщении.
Испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех котельных – в соответствии с утвержденным графиком.
"Предполагается, что на отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться. При этом в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы", – уточнили в КП.
Также "Киевтеплоэнерго" сообщило адреса домов, где приостановлена подача горячего водоснабжения с 22 апреля по 7 мая (включительно):
- ул. Николая Мурашко, 6;
- ул. Печенежская, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8;
- ул. Подгорная, 3, 12, 28-А;
- ул. Половецкая, 14-А, 16, 16а, 16-Б, 29;
- ул. Татарская, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18-Б;
- пер. Татарский, 1, 8;
- ул. Отто Шмидта, 26-А, 26-Б, 31;
- ул. Белицкая, 38-Б;
- ул. Кондратюка, 3, 3-А, 5, 7, 8, 6,
- ул. Федора Максименко, 4, 4-А, 6;
- ул. Городская, 1;
- пер. Артиллерийский, 1-А, 5-Б, 7-9, 7-А, 9-А;
- ул. Лагерная, 30-32, 34;
- ул. Парково-Сырецкая, 4;
- ул. Марии Капнист, 8/4, 10;
- просп. Победы, 58, 60;
- ул. А. Цедика, 11, 9.
Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что местные органы власти должны снизить цены на централизованную поставку горячей воды в связи с уменьшением стоимости газа.
Не так давно прорыв трубопровода и провал асфальта произошел на улице Деловой в центре Киева.
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